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الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم برنامج “بيوتنا وقاية وفي شرعنا هداية” الأحد القادم

الشؤون الإسلامية بتبوك تنظم برنامج “بيوتنا وقاية وفي شرعنا هداية” الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=852347
المناطق- تبوك:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة يوم الأحد القادم سلسلة من المحاضرات الإرشادية والتوعوية عن بُعد ضمن برنامج ” بيوتنا وقاية وفي شرعنا هداية” وتستمر أسبوعا .
ويشارك في البرنامج عدد من المشايخ والدعاة عن بُعد عبر البث المباشر للقناة العلمية للمكتب التعاوني بتبوك على “اليوتيوب” عند الساعة الثامنة مساءً من كل يوم ويشتمل على عدة محاضرات منها: ” حسن الظن بالله ” ويلقيها الداعية فايز الأحمدي و” واجبنا اتجاه كورونا ” يلقيها صالح الراشد و” وباء كورونا بين الألم والأمل ” يلقيها محمد حمزة و” أثر التقوى في صلاح العباد ودفع البلاء” للداعية سالم باطرفي و” خطر الشائعة على الفرد والمجتمع ” يلقيها عبدالله أبو حسبو و” املك عليك لسانك” للداعية علون الحربي ويختتم البرنامج بمحاضرة بعنوان ” التوحيد نجاة من الكربات” يلقيها الداعية محمد السميري.
وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في ظل الأزمة الحالية بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم والحرص على خدمة المجتمع وإيصال رسالة الوزارة السامية وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد بأحدث التقنيات المستخدمة في ظل الظروف الحالية.

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