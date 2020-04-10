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رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية

رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية

منطقة تبوك

رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية

رجال الأمن بأملج .. إنجاز المهمات الأمنية وتفان في الأعمال الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=852350
المناطق- أملج- فايز السميري:

على الرغم من أن مهمة رجال الأمن السعوديين في منع التجوال في هذا الوقت من أزمة كورونا محددة بالحفاظ على أمن المدن والمحافظات ومنع التجول ، إلا أنهم خلال منع التجوال تجاوز مهامهم الأمنية إلى الأعمال الإنسانية حيث وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لمواطن يتحدث عن رجل امن بمحافظة أملج عندما توقف بنقطة أمنية أثناء منع التجوال وذكر له المواطن بأن سبب خروجه بحثا عن دواء للضغط لوالدتي ولكن لم يجده في جميع الصيدليات، عندها يقول المواطن فورا رجل الأمن قال لي ارسل صورة الدواء لكي ارسله لوالدتي فأعتقد امي تأخذ نفس الدواء وفعلا ارسل لها ووجد الدواء هو نفسه، فما كان من رجل الأمن الا ان يقول للمواطن اتبعني إلى البيت لكي أحضر لك الدواء من والدتي وفعلا يقول المواطن تبعته حتى اعطاني الدواء في لفته إنسانية غير مستغربه من رجال الأمن ومواطني هذا البلد.

” المناطق” استاطعت الوصول لرجل الأمن وهو العريف وصيل احمد العلاطي أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع أملج الذين يشاركون في الميدان لمنع التجوال ، حيث أكد صحة المقطع المتداول وقال هذا واجبي وفعلا لما شاهدت علبة دواء الضغط تذكرت والدتي شفاه الله بأنها تأخذ من نفس الدواء وأرسلت لها وقالت نعم يا ابني موجود عندي ، وفعلا تبعني المواطن حتى منزل والدتي وسلمت له الدواء .

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