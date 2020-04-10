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أمير منطقة الجوف يطلق مبادرة “لا تهدرها” تقديراً لجهود حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا

أمير منطقة الجوف يطلق مبادرة “لا تهدرها” تقديراً لجهود حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا

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أمير منطقة الجوف يطلق مبادرة “لا تهدرها” تقديراً لجهود حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا

أمير منطقة الجوف يطلق مبادرة “لا تهدرها” تقديراً لجهود حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=852353
المناطق - الجوف

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مبادرة “لا تهدرها” على مستوى المنطقة .

وأوضح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، أن المبادرة التي أطلقها سمو أمير المنطقة تأتي تقديراً من سموه للجهود العظيمة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولزيادة الوعي لدى الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بذلك والتقيد بها لكي لا نهدر جهود هذه الدولة المباركة التي تحرص على صحة المواطن والمقيم على أرضها .

وبين آل سلطان أن سمو أمير المنطقة وجه بأن تتبنى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تنفيذ المبادرة ، التي تشتمل على نشر كلمات مصورة لمنسوبي التعليم وجميع شرائح المجتمع للتوعية بالحملة، وتصاميم “إنفوجرافيك، وموشن جرافيك، وفيديوهات، ورسومات” توعوية بالمبادرة عبر منصات إدارة “تعليم الجوف” في مواقع التواصل والمنصات الإعلامية الأخرى، ونشر، وإرسال رسائل جوال عبر جوال “تعليم الجوف” للتوعية بالمبادرة ، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو مصور للطلاب ، وترسل الفيديوهات لبريد الإدارة بعد نشرها بهاشتاق المبادرة #لا_تهدرها .

من جانبه رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، على الجهود والإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار

هذا الوباء والقضاء عليه، والتي راعت في الوقت ذاته الحقوق الإنسانية في جميع تفاصيلها وأدقها.

كما ثمّن الدكتور الغامدي حرص سمو أمير منطقة الجوف على تبني المبادرات التي تسهم في الحد من انتشار كورونا، وقال: “من واجبنا تقديم المساندة وتحفيز المبادرات وتحقيق العمل التكاملي مع حكومتنا الموقرة واستخدام جميع الوسائل الممكنة، خصوصاً ونحن نمتلك العديد من الأدوات التي لابد من تسخيرها لمحاربة هذا الوباء، إضافة إلى الكفاءات العلمية القادرة على الوصول إلى الطلاب والمجتمع وبث الرسائل التوعوية وغيرها”.

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