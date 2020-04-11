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ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الروسي لاستعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الروسي لاستعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة
http://almnatiq.net/?p=852355
المناطق - الرياض

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

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