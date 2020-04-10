شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مواطن صور جزءا من الأرفف المفرغة من السلع ونشر الشائعات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي ، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزءًا من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن ، حيث جرى إيقافه و اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .