أمانة الشرقية‬ تنقل 80% من عمالتها إلى ١٥ مدرسة بحاضرة الدمام

الدمام - المناطق

وجهت ⁧‫أمانة المنطقة الشرقية‬⁩ مقاوليها بنقل 80% من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بها الى١٥ مدرسة بحاضرة الدمام كسكن مؤقت، سعياً منها لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار ⁧‫فيروس كورونا‬⁩

أوضح معالي أمين ⁧‫المنطقة الشرقية‬⁩ م.فهدالجبير أنه وبالتنسيق مع فرع وزارةالتعليم بالمنطقةالشرقيةتم نقل80% من عمالةمجمعاتها السكنية الى المدراس كسكن مؤقت بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالةداخل المجمعات تحسبا لأي إصابةقد تقع بين العمالةلا سمح الله وتفاديا لانتشار ⁧‫كورونا‬⁩

وقامت ⁧‫أمانة المنطقة الشرقية‬⁩ فور استلام المدارس بتنفيذ بوابات التعقيم والبدء بعمليةتنظيف وتعقيم وتطهيرالمباني واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه والتأكد من ايصال الإعاشةإضافة الى اتخاذ الإجراءات الوقائيةلحمايةالعمالةمن أي تلوث من خلال وضع معقمات الأيدي وتوزيع الكمامات والقفازات