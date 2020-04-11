ليبيا تعلن عدم تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا

المناطق _ طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية، مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.