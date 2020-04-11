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الجيش التشادي يُعلن القضاء على ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية

الجيش التشادي يُعلن القضاء على ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية

أبرز المواد

الجيش التشادي يُعلن القضاء على ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية

الجيش التشادي يُعلن القضاء على ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=852382
المناطق _ نجامينا

أعلن الجيش التشادي، أن جنوده قضوا على نحو ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية خلال عملية لمكافحة الإرهاب استمرت عشرة أيام.
وقال المتحدث باسم الجيش برميندوا أجونا في بيان له اليوم: “إن 52 جنديًا لقوا مصرعهم أيضًا خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر”.
وأضاف أجونا أن العملية التي شهدت مطاردة العديد من الإرهابيين الآخرين، تمت ردًا على هجوم نفذته عناصر بوكو حرام وأسفر عن مقتل أكثر من 90 جنديًا تشاديًا في 23 مارس الماضي.
وتشكل جماعة بوكو حرام تهديدًا مستمرًا للمجتمعات الواقعة شمال شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.
وتسببت الهجمات التي نفذتها هذه الجماعة الإرهابية منذ عام 2009 م، في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة، ونزوح نحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

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