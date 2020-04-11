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الرئيس العام لشؤون الحرمين : مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة

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الرئيس العام لشؤون الحرمين : مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة

الرئيس العام لشؤون الحرمين : مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة
http://almnatiq.net/?p=852389
المناطق _ مكة المكرمة

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين .
وأكد معاليه بأن هذا القرار يؤكد المبدأ الإنساني لدول دعم تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمناصرة أشقائنا في اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصا على تحقيق السلام والاستقرار والمضي على المبدأ الإنساني في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19 ).
وأوضح أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قدمت الجانب الإنساني أولاً في مواجه قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني الشقيق، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل؛ بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشددا على وجوب مبادرة الجانب الآخر بهذه المبادرة والتوقف عن العدوان بشتى صورة حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.
وفي الختام دعا الشيخ عبدالرحمن السديس الله تعالى أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقومون به في سبيل الحياة الإنسانية، سائلا المولى عز وجل أن يكفي المسلمين شر هذا الوباء.

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