أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل

المناطق _الرياض

وفقاً لما جرى تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرر الانتقال إلى

جمهورية سيشل في المحيط الهندي حيث عزل نفسه وحاشيته المقربة على جزيرة هناك للحماية من فيروس كورونا.

ورغم عدم تثبت صحيفة المناطق من هذا الخبر إلا أن الحكومة القطرية لم تعلق حتى الآن على هذه الأخبار المتداولة أو حتى تفندها.

لكن ما يثبت هذه الأخبار أن أمير قطر لم يظهر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة في قطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع.

وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت يوم أمس الجمعة عن تسجيل قطر 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى جانب شفاء 21 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 2512 شخصا والمتعافين إلى 227 شخصا.