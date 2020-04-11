احدث الأخبار

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا
أبرز المواد
 أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل
أبرز المواد
 مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية
أبرز المواد
 قادة دول العشرين يتعهدون بضمان أمن الطاقة العالمي
أبرز المواد
 رسميا… رفع الكلاب والقطط من قائمة الحيوانات التي يمكن أكلها في الصين
أبرز المواد
 وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد” تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين
أبرز المواد
 الأرصاد : أتربة مثارة و أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين : مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن تؤكد الموقف الإنساني للمملكة وقيادتها الرشيدة
أبرز المواد
 شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

أبرز المواد
أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل

أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل

أبرز المواد
مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية

“السعودية للكهرباء”: الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية

أبرز المواد

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا
http://almnatiq.net/?p=852424
المناطق - وكالات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار المسؤولين في حكومة بلاده بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.
ودعا ترامب في مذكرة العديد من الوزراء الأمريكيين بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها وضع العسكريين الأمريكيين في البلاد في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.
وقال “الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد – 19 الذي أودي بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق “.
وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد – 19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.

روابط ذات صلة

أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل

أمير قطر يفر من كورونا ويعزل نفسه في جزر سيشل
مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن
“السعودية للكهرباء”: الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية

“السعودية للكهرباء”: الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*