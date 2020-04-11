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طوكيو تسجل ١٩٠ إصابة جديدة بكورونا

طوكيو تسجل ١٩٠ إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=852426
المناطق - وكالات

سجلت سلطات العاصمة اليابانية ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، معلنةً بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالي.
وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو وصل إلى ١٨٩٠ حالة حتى الآن.
وكانت طوكيو سجلت بالأمس ١٩٠ حالة إصابة بفيروس كورونا، و١٨١ حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء التي بلغت ١٤٤ حالة.

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