حمدالله يتحدث عن مستقبله و أمنيته الأخيرة

في تصريحات صحفية تحدث عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي عن مستقبله
و صرح حمد الله إنه يرغب في مواصلة المشوار مع النصر لعدة سنوات و التتويج بألقاب جديدة
و أكد اللاعب المغربي أنه يرغب في انهاء مشواره الكروي مع فريقه الأم أولمبيك اسفي و انهاء مشواره في الدوري المغربي
رسالة #حمدالله لكل الجماهير :
اتمنى من الجميع الإلتزام في التعليمات الصادرة من السلطات العليا لتجاوز الأزمة الصعبة في حياتنا . #كورونا_اخطر_فيروس_في_العالم pic.twitter.com/GrEniaeB8T
— حبر أصفر (@ANassr11) April 10, 2020
عبد الرزاق #حمدالله في مقابلة مع #كووورة
سأنهي مسيرتي في #النصر
و أعتزل في #المغرب
الغزال ديالنا الله لا يخطيك 💙💛 pic.twitter.com/5dAhxkNmGU
— أســـلـــوبــ راقـــــي (@nasser_2030m) April 10, 2020
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