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حمدالله يتحدث عن مستقبله و أمنيته الأخيرة

حمدالله يتحدث عن مستقبله و أمنيته الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=852430
المناطق _الرياض

في تصريحات صحفية تحدث عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي عن مستقبله

و صرح حمد الله إنه يرغب في مواصلة المشوار مع النصر لعدة سنوات و التتويج بألقاب جديدة

و أكد اللاعب المغربي أنه يرغب في انهاء مشواره الكروي مع فريقه الأم أولمبيك اسفي و انهاء مشواره في الدوري المغربي

 

 

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