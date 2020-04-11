حمدالله يتحدث عن مستقبله و أمنيته الأخيرة

المناطق _الرياض

في تصريحات صحفية تحدث عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي عن مستقبله

و صرح حمد الله إنه يرغب في مواصلة المشوار مع النصر لعدة سنوات و التتويج بألقاب جديدة

و أكد اللاعب المغربي أنه يرغب في انهاء مشواره الكروي مع فريقه الأم أولمبيك اسفي و انهاء مشواره في الدوري المغربي

رسالة #حمدالله لكل الجماهير :

اتمنى من الجميع الإلتزام في التعليمات الصادرة من السلطات العليا لتجاوز الأزمة الصعبة في حياتنا . #كورونا_اخطر_فيروس_في_العالم pic.twitter.com/GrEniaeB8T — حبر أصفر (@ANassr11) April 10, 2020