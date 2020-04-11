احدث الأخبار

“تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة
منطقة نجران
 الإطاحة بشخص تجاوز على قبائل ومناطق في مقطع فيديو
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي
المنطقة الشرقية
 1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 بعد انتهاء أزمة كورونا.. عدد العاطلين في إيران قد يصل إلى 25 مليون شخص
أبرز المواد
 شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”
أبرز المواد
 ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين
أبرز المواد
 عسير.. بيئة خصبة ومشروعات زراعية توفر الأمن الغذائي
أبرز المواد
 أردوغان يتراجع بعد انتشار كورونا ويعلن حجراً كاملاً
أبرز المواد
 حمدالله يتحدث عن مستقبله و أمنيته الأخيرة
أبرز المواد
“تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة

“تجارة نجران” تنفذ جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود لتأكد من التزامها بالأسعار المحدثة

منطقة نجران
الإطاحة بشخص تجاوز على قبائل ومناطق في مقطع فيديو

الإطاحة بشخص تجاوز على قبائل ومناطق في مقطع فيديو

أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

المنطقة الشرقية

ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين

ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين
http://almnatiq.net/?p=852442
المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تؤخر «بشكل غير معقول» إعادة رعاياها المخالفين للقوانين من الولايات المتحدة وسط موجة تفشي لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقال ترامب في مذكرة أصدرها مساء أمس الجمعة إن «الدول التي ترفض أو تؤخر بشكل غير معقول استقبال مواطنيها أو رعاياها أو مقيميها من الولايات المتحدة خلال الوباء الناجم عن سارس – كوف 2 (الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19) تخلق مخاطر غير مقبولة على الصحة العامة للأميركيين».
وشدد على أن الولايات المتحدة «يجب أن تكون قادرة على تفعيل إعادة الأجانب الذين ينتهكون قوانين الولايات المتحدة».
وأشار ترامب إلى أنه أمر وزير الأمن الداخلي بإبلاغ وزارة الخارجية إذا كانت حكومة أي دولة ترفض أو تؤخر بشكل غير معقول إعادة رعاياها «وإذا ما كان هذا الرفض أو التأخير يعرقل عمليات وزارة الأمن الداخلي اللازمة للاستجابة للوباء».
وأوضح أنه يتعين على وزارة الخارجية اعتماد ذلك والشروع في خطة لفرض عقوبات على التأشيرة في غضون سبعة أيام.
كما لفت إلى أن العقوبات على أي دولة ستعلق إذا أبلغ وزير الأمن الداخلي وزارة الخارجية أن حكومتها استأنفت استقبال رعاياها «دون تأخير غير معقول».
ومن المقرر أن تطبق المذكرة حتى 31 ديسمبر 2020 «ما لم يتم تمديدها».

روابط ذات صلة

الإطاحة بشخص تجاوز على قبائل ومناطق في مقطع فيديو

الإطاحة بشخص تجاوز على قبائل ومناطق في مقطع فيديو
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*