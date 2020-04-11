ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين

المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تؤخر «بشكل غير معقول» إعادة رعاياها المخالفين للقوانين من الولايات المتحدة وسط موجة تفشي لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال ترامب في مذكرة أصدرها مساء أمس الجمعة إن «الدول التي ترفض أو تؤخر بشكل غير معقول استقبال مواطنيها أو رعاياها أو مقيميها من الولايات المتحدة خلال الوباء الناجم عن سارس – كوف 2 (الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19) تخلق مخاطر غير مقبولة على الصحة العامة للأميركيين».

وشدد على أن الولايات المتحدة «يجب أن تكون قادرة على تفعيل إعادة الأجانب الذين ينتهكون قوانين الولايات المتحدة».

وأشار ترامب إلى أنه أمر وزير الأمن الداخلي بإبلاغ وزارة الخارجية إذا كانت حكومة أي دولة ترفض أو تؤخر بشكل غير معقول إعادة رعاياها «وإذا ما كان هذا الرفض أو التأخير يعرقل عمليات وزارة الأمن الداخلي اللازمة للاستجابة للوباء».

وأوضح أنه يتعين على وزارة الخارجية اعتماد ذلك والشروع في خطة لفرض عقوبات على التأشيرة في غضون سبعة أيام.

كما لفت إلى أن العقوبات على أي دولة ستعلق إذا أبلغ وزير الأمن الداخلي وزارة الخارجية أن حكومتها استأنفت استقبال رعاياها «دون تأخير غير معقول».

ومن المقرر أن تطبق المذكرة حتى 31 ديسمبر 2020 «ما لم يتم تمديدها».