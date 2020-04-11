شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

منوعات
ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين

ترامب يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين

أبرز المواد
عسير.. بيئة خصبة ومشروعات زراعية توفر الأمن الغذائي

عسير.. بيئة خصبة ومشروعات زراعية توفر الأمن الغذائي

أبرز المواد
أردوغان يتراجع بعد انتشار كورونا ويعلن حجراً كاملاً

أردوغان يتراجع بعد انتشار كورونا ويعلن حجراً كاملاً

أبرز المواد

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”
http://almnatiq.net/?p=852445
المناطق-الرياض

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، للعالم المصري الراحل الدكتور مصطفى محمود، وهو يتحدث عن فيروس وكأنه يتحدث عن فيروس كورونا المستجد.
وقال “محمود” في أحد الفيديوهات :” نشهد تحديا إلهيا لغرور الإنسان في عصر التبجح الذي يتباهي بأنه يمشي على القمر ويعمل هندسة وراثية يخلق فيها وظائف للميكروبات وأطفال أنابيب ويتمرد على قوانين إلهية وأعراف وأخلاق”.
وتابع :” فيروس صغير أهو أقدر عليه.. فعل من أفعال التحدي أو لفت النظر ودا رحمة من ربنا.. فيروس عبارة عن شئ لا يرى.. شوية مادة محطوطة في غلاف”.
الوحيد الذي يؤمني فلن ينفعنى أحد من الأطباء لأنهم سوف يداووا واحدا على الألف من تلك المصيبة، لكن الذي سينقذني وسيعطيني الأمن من كل هذا هو الذى خلق الكائنات جميعها والذى يسيرها بأمره وإرادته، لافتًا الى أن الملجأ الوحيد للإنسان هو رب العالمين الذى خلق العالم كله”.

روابط ذات صلة

بريطاني يعثر على سيارة مدفونة بحديقة منزله أثناء الإغلاق

بريطاني يعثر على سيارة مدفونة بحديقة منزله أثناء الإغلاق
الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا
“جوجل” تمنع موظفيها من استخدام “زووم”

“جوجل” تمنع موظفيها من استخدام “زووم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*