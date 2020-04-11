شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

المناطق-الرياض

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، للعالم المصري الراحل الدكتور مصطفى محمود، وهو يتحدث عن فيروس وكأنه يتحدث عن فيروس كورونا المستجد.

وقال “محمود” في أحد الفيديوهات :” نشهد تحديا إلهيا لغرور الإنسان في عصر التبجح الذي يتباهي بأنه يمشي على القمر ويعمل هندسة وراثية يخلق فيها وظائف للميكروبات وأطفال أنابيب ويتمرد على قوانين إلهية وأعراف وأخلاق”.

وتابع :” فيروس صغير أهو أقدر عليه.. فعل من أفعال التحدي أو لفت النظر ودا رحمة من ربنا.. فيروس عبارة عن شئ لا يرى.. شوية مادة محطوطة في غلاف”.

الوحيد الذي يؤمني فلن ينفعنى أحد من الأطباء لأنهم سوف يداووا واحدا على الألف من تلك المصيبة، لكن الذي سينقذني وسيعطيني الأمن من كل هذا هو الذى خلق الكائنات جميعها والذى يسيرها بأمره وإرادته، لافتًا الى أن الملجأ الوحيد للإنسان هو رب العالمين الذى خلق العالم كله”.