بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع

بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع

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بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع

بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=852452
الخفجي - المناطق

استمرارا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا عززت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية، وكباقي البلديات واصلت بلدية محافظة الخفجي حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، حيث أغلقت خلال الأسبوع الماضي 13 منشأة خلال الجولات التفتيشية، وذلك لمخالفهم الاشتراطات الصحية والاحترازية، ومنع عدد 15 عامل لعدم تطبيقهم للاشتراطات الصحية والاحترازية وعدم حصولهم شهادات صحية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا، وشدد على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، لافتا إلى أن متابعة البلدية مستمرة سعيا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.

وأفاد الحميداني أن الجولات التفتيشية شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، الذي وجه بضرورة وضع خطة رقابية محكمة لمراقبة المنشآت الصحية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت.

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