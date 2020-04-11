أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

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أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

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حفر الباطن - المناطق

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها لـ 961.681 مراجعاً خلال العام الماضي ، حيث استقبل قسم الأمراض المزمنة 70585 مراجعاً ، فيما وصل عدد مراجعي العيادات العامة 670390 مراجعاً ،وتخطى عدد مراجعي قسم الأسنان إلى 23980 مراجعاً ، وتجاوز عدد مراجعي أقسام الأطفال 48335 طفلاً ، ليصل عدد مراجعات عيادة الأمومة (الحوامل ) إلى 7496 مراجعة.

يذكر أن صحة حفر الباطن حددت المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة ، والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين ، وتقدم من خلالها عدد من الخدمات العلاجية لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو.

وأفادت صحة حفر الباطن بأن المراكز المناوبة هي مركز صحي العزيزية أ، شرق المحمدية، الذيبية، الصفيري، بواقع 16 ساعة عمل تبدأ من الساعة (7:30 صباحاً) إلى الساعة (11:00 مساءً) إضافة لمركز صحي الرقعي ،ومركز صحي النزهة ،ومركز صحي شرق الباطن والتي تعمل على مدار 24 الساعة.

الجدير بالذكر أن 17 مركز صحي بحفر الباطن حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” وذلك بعد نجاحهم في تحقيق المتطلبات الاساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات للمستفيدين

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