“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

أكثر من 961 ألف مراجع للمراكز الصحية بحفر الباطن العام الماضي

المنطقة الشرقية
1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

أبرز المواد
بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع

بلدية الخفجي: إغلاق 13 منشأة غذائية مخالفة ضمن الجولات التفتيشية خلال أسبوع

المنطقة الشرقية

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=852461
المناطق - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، الداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، إضافة للمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا
بعد انتهاء أزمة كورونا.. عدد العاطلين في إيران قد يصل إلى 25 مليون شخص

بعد انتهاء أزمة كورونا.. عدد العاطلين في إيران قد يصل إلى 25 مليون شخص
شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*