الفرق التفتيشية في فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل تنفذ 4500 جولة تفتيشية

المناطق - حائل

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل، خلال الفترة من ١٥ مارس وحتى مطلع ٩ أبريل على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

كما استهدفت جولات “التجارة” في منطقة حائل والمحافظات التابعة لها التي بلغ عددها أكثر من ٤٥٠٠ جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت جميع منافذ البيع، وتم تحرير ٣٨٠ مخالفة ٦١٪؜ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتحث وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

كما ضبطت ” التجارة ” في منطقة حائل أحد مراكز غيار الزيوت يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص ووضعها خلف عبوات جديدة من نفس نوع العلب على الرف وأمام المستهلك، وعليه تم ضبط وحجز المضبوطات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال٢٤ ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم ١٩٠٠ أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.