كفى تطلق حملة ( من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم )

مكة - عادل الزهراني

أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة حملة لمساعدة المدمنين بعنوان ( من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم ) وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الجمعية كثفت حملتها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كي يتسنى للملتزمين بالبقاء في منازلهم أن يحصلوا على الاستشارات اللازمة والارشادات التي تقودهم للعلاج ، وبين الحمدان أن كفى تتواصل مع المتعالجين لديها من الادمان عن بُعد بلقاءات يومية تعزز لديهم المهارات الحياتية والثقة بالنفس ومنع الانتكاسة لضمان استمراريتهم في التعافي ، فيما اوضح أن الأخذ على يد المدمنين والسعي في علاجهم وتعافيهم واجب وطني ومجتمعي لحماية اسرهم ومجتمعهم وليعودوا أسوياء يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية حتى لا يتسببوا في هلاك أنفسهم وأطفالهم ، مشيرا أن الجمعية عبر مراكزها للرعاية والتأهيل لعلاج المدمنين تبذل قصارى جهدها لإعانة الراغبين في العلاج متمنية من الجميع الوقوف بجانبها ودعمها لآداء رسالتها السامية التي أنشئت لأجلها.