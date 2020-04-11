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نائب أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية في وفاة والدته

نائب أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية في وفاة والدته

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نائب أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية في وفاة والدته

نائب أمير منطقة جازان يعزي وكيل الإمارة للتنمية في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=852494
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لوكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي في وفاة والدته إثر معاناتها مع المرض.
وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لوكيل الإمارة للتنمية وذوي الفقيدة، سائلا الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أفراد أسرتها الصبر والسلوان.
من جهته أعرب القصيبي ، وذوو الفقيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مواساته لهم، التي كان لها أطيب الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يمد في عمره وأن لا يريه أي مكروه.

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