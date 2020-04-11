أمير نجران يطلق وسم “نجران مجتمع واعي” بشبكات التواصل الاجتماعي

المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، وسم “نجران مجتمع واعي”، على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبراز ما يتسم به مجتمع المنطقة من الوعي في الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩).

وإيذانًا بإطلاق الوسم، كتب سموه عبر حساب إمارة المنطقة الرسمي “بسم الله.. وعلى بركة الله.. نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع فيروس كورونا الجديد.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد”.