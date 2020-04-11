بلدية دومة الجندل تضبط عمالة تحول شقة سكنية لمستودع مخالف

الجوف - محمد الحسن

تواصل بلدية محافظة دومة الجندل ممثلة بإدارة صحة البيئة وقسم الرقابة الصحية جهودها الرقابية مما نتج عنه ضبط شقة سكنية تم تحويلها لمستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية بطرق غير صحية وسوء تخزين تقدر ب1650كيلو جرام مواد غذائية منوعة وتم مصادرتها وإتلافها لكونها غير صالحة لسوء التخرين و فسادها .

‏وتم تطبيق لائحة الغرامات وإيقاع العقوبة بحدها الأعلى والحرص على متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا المستجد ويأتي ذلك بمتابعة رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي و الدكتور أحمد الهريويل و الدكتور مبروك الشراري .

ودعت بلدية دومة الجندل إلى أهمية تخزين الأطعمة و المواد الغذائية وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة وأهمية تكاتف وتعاون الجميع من المواطنين و المقيمين والتبليغ على الرقم 940 في حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة الإنسان و الصحة العامة .