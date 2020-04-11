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الموارد البشرية تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان التنموي لمدة ثلاثة أشهر

الموارد البشرية تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان التنموي لمدة ثلاثة أشهر
http://almnatiq.net/?p=852515
المناطق - واس

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الإسكان إعفاء عدد من الفئات المستفيدة من (ضمانيين وأيتام وذوي الإعاقة) الذين جرى تسليمهم وحدات من الإسكان التنموي من سداد الاستحقاقات المطلوبة منهم لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا القرار للتخفيف على هذه الفئات من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، وتماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه هذه الفئات.
وكانت وزارة الإسكان قد قامت خلال السنوات الماضية بتسليم العديد من الأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة مفاتيح وحدات الإسكان التنموي في غالب مدن ومحافظات مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجمعيات الأهلية.
يذكر أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت في وقتٍ سابق إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا، إضافة إلى عدم إسقاط مستفيدي الضمان من الشهر الحالي وإعادة مستفيدي شهر رجب بأثرٍ رجعي.

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