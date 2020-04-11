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الفريق الكشفي التطوعي في عفيف يُشارك بالتوعية من وباء كورونا

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الفريق الكشفي التطوعي في عفيف يُشارك بالتوعية من وباء كورونا

الفريق الكشفي التطوعي في عفيف يُشارك بالتوعية من وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=852524
عفيف - مبارك الدوسري

يشارك قادة ورواد العمل الكشفي أعضاء الفريق الكشفي التطوعي في محافظة عفيف ، الجهات المعنية في حملة التدابير الاحترازية من وباء كورونا المستجد، حيث يقومون بالعديد من الخدمات المجتمعية بالمحافظة .

وأوضح قائد الفريق فواز مريزيق العتيبي ، أن الفريق أحد الفرق التطوعية التي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية المنتشرة في جميع انحاء المملكة ، حيث يساندون الجهات المعنية ، ويقدمون الخدمات للمجتمع وأفراده .

وافاد مساعد قائد الفريق حمد فالح المغيبي ، أن مشاركة قادة ورواد كشافة عفيف تأتي تحقيقاً لشعار( كلنا_مسؤول ) حيث يقومون بالمساهمة في تنظيم حركة السير في الاسواق ، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، كما يقومون بتنظيف الصرافات ، ونشر العبارات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ترشد أفراد المجتمع الى السلوكيات التوعوية السليمة التي يجب عليهم اتباعها مع أفراد المجتمع الخارجي ومع أسرهم والتي سوف تسهم بعون الله في الوقاية من الفايروس والحد من انتشاره.

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