أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه

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http://almnatiq.net/?p=852560
حفر الباطن - عبدالله السعيدي
أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن الأستاذ علي المطيري أنه إشارة إلى ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد العمالة بسن السكين بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية .
فقد قامت أمانة حفرالباطن ممثلة ببلدية شرق حفرالباطن باتخاذ الاجراءات النظامية حيال ذلك , ووضع لاصق والتنبيه على سرعة مراجعة البلدية وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالف , كما أشار إلى تأكيد سعادة أمين حفر الباطن المهندس / علي بن سعيد الغامدي على توفير بيئة آمنة للمواطنين عبر تكثيف كافة أعمال الرقابة على جميع المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة والتشديد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وعدم التهاون مع المخالفين .

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