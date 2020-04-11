أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن الأستاذ علي المطيري أنه إشارة إلى ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد العمالة بسن السكين بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية .

فقد قامت أمانة حفرالباطن ممثلة ببلدية شرق حفرالباطن باتخاذ الاجراءات النظامية حيال ذلك , ووضع لاصق والتنبيه على سرعة مراجعة البلدية وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالف , كما أشار إلى تأكيد سعادة أمين حفر الباطن المهندس / علي بن سعيد الغامدي على توفير بيئة آمنة للمواطنين عبر تكثيف كافة أعمال الرقابة على جميع المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة والتشديد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية وعدم التهاون مع المخالفين .