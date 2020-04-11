احدث الأخبار

“الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق
أبرز المواد
 أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض
أبرز المواد
 “نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”
أبرز المواد
 أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه
المنطقة الشرقية
 جازان .. سلة الغذاء وخط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة
منطقة جازان
 خلال أسبوع.. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم يواصلون حضور محاضراتهم عن بعد
منطقة القصيم
 الفريق الكشفي التطوعي في عفيف يُشارك بالتوعية من وباء كورونا
منطقة الرياض
 إصدار نحو 12 ألف عقد للأراضي السكنية عبر تطبيق “سكني” مارس الماضي
أبرز المواد
 البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الموارد البشرية تُعفي الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات الإسكان التنموي لمدة ثلاثة أشهر
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تضبط عمالة تحول شقة سكنية لمستودع مخالف
منطقة الجوف
 الموارد البشرية: لا يحق للمنشآت المستفيدة من ساند إنهاء عقد الموظف السعودي
أبرز المواد
“الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

“الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

أبرز المواد
أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض

أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض

أبرز المواد
“نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”

“نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”

أبرز المواد
أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه

أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه

المنطقة الشرقية

“الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

“الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق
http://almnatiq.net/?p=852564
المناطق_الرياض

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز عشر دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.
وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.
وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد إبراهيم التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء ما يقارب من الـ 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليًا العدد اليومي للبلاغات قرابة 5 آلاف بلاغ إسعافي .

وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ..
وكشف عن قيام العديد من المتطوعين سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين بإنشاء فرق إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة .

روابط ذات صلة

أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض

أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض
“نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”

“نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”
إصدار نحو 12 ألف عقد للأراضي السكنية عبر تطبيق “سكني” مارس الماضي

إصدار نحو 12 ألف عقد للأراضي السكنية عبر تطبيق “سكني” مارس الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*