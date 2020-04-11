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خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»

خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»
http://almnatiq.net/?p=852565

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” تخريج 29 طالباً من الخاتمين لكتاب الله عز وجل من حلقات البنين (عن بعد)، من المراكز الإشرافية في أحياء مدينة الرياض.

ودأبت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” على تميزها وتفوقها مهما كانت العوائق والتحديات، ورغم استثنائية المرحلة التي تمر بها بلادنا من تحول العملية التعليمية من المباشرة إلى “عن بعد” وما يصحبها من صعوبات وما تفرضه من تكاليف، تظل مكنون نبراسا يستضيئ بنورها طلابها، ومثالا يحتذى به في خدمة القرآن وأهله، فرغم صعوبة المرحلة التي نمر بها، وتحول نظام التعليم إلى (عن بعد) إلا أن أشبال وأبطال مكنون يتنافسون على ختم كتاب الله تعالى من بيوتهم، ويواصلون أداء اختبارات الخاتمين (عن بعد)، بعد أن هيئت ووفرت مكنون الآلية المناسبة التي تمكنهم من أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني للعام 42/41هـ بأريحية تامة.

ومنذ تحول الدراسة من المباشرة إلى التعليم (عن بعد) في 1441/7/14هـ، وإلى هذه اللحظة تخرج 29 طالبا من حلقات البنين، أكملوا اختبارات الخاتمين لهذا العام، من جميع المراكز الإشرافية في عموم أحياء مدينة الرياض وهي:

مركز الروضة: 10 خاتمين
مركز الجنوب: 7 خاتمين
مركز الوسط: 5 خاتمين
مركز الغرب: 4 خاتمين
مركز الشمال: خاتمان
مركز الشرق: خاتم واحد.

ولازالت اختبارات الخاتمين عن بعد مستمرة، وإقبال الطلاب مستمرا في صورة جسدت معاني الاجتهاد والمثابرة والحرص الشديد منهم في ختم القرآن الكريم.

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