احدث الأخبار

مفتي عام المملكة : من أسباب دفع الضر ورفع البلاء التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..
أبرز المواد
 خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تطلق الحملة التوعوية “خليك بالبيت خليك صحي”
أبرز المواد
 المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة يرصد التطوُّرات في تقرير مارس 2020م
أبرز المواد
 “الهلال الأحمر السعودي”: نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق
أبرز المواد
 أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض
أبرز المواد
 “نزاهة”: التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن تسلمه “رشوة”
أبرز المواد
 أمانه حفر الباطن تستدعي عامل سن سكينة ببلكة لعقابه
المنطقة الشرقية
 جازان .. سلة الغذاء وخط الدفاع الأول في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة
منطقة جازان
 خلال أسبوع.. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم يواصلون حضور محاضراتهم عن بعد
منطقة القصيم
 الفريق الكشفي التطوعي في عفيف يُشارك بالتوعية من وباء كورونا
منطقة الرياض
مفتي عام المملكة : من أسباب دفع الضر ورفع البلاء التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة

مفتي عام المملكة : من أسباب دفع الضر ورفع البلاء التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة

أبرز المواد
مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..

أبرز المواد
خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»

خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تطلق الحملة التوعوية “خليك بالبيت خليك صحي”

“الغذاء والدواء” تطلق الحملة التوعوية “خليك بالبيت خليك صحي”

أبرز المواد

مفتي عام المملكة : من أسباب دفع الضر ورفع البلاء التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة

مفتي عام المملكة : من أسباب دفع الضر ورفع البلاء التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة
http://almnatiq.net/?p=852566
المناطق_واس

دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، جميع المسلمين بالتضرع إلى الله تعالى والاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة رجاء أن يرفع الله تعالى عن الجميع وباء فيروس (كورونا) ويصرفه عنهم ويحفظهم في أنفسهم وأهليهم ويشفي مرضى المسلمين.
وقال سماحته: إن من حكمة الله تعالى في عباده أن يبتليهم بالسراء والضراء، وبأنواع المصائب والبلايا والمحن، رحمة بين عباده، يكفِّر بها من خطاياهم، ويرفع بها درجاتهم، قال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ)، ثم إن الله تعالى شرع أسباباً نافعة ترفع البلاء إذا نزل والمصائب إذا حلت، أعظمها الرجوع إلى الله تعالى، فإن الله جل وعلا يبتلي العباد بالمصائب والحسنات ليرجعوا إليه وينيبوا إليه، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)، فالتضرع إلى الله تعالى عند وقوع البلايا ونزول المصائب تكسب العبد خضوعاً لله تعالى وخوفاً وإشفاقاً منه جل وعلا.
وأضاف سماحته يقول: على الجميع تقوى الله والإنابة إليه، بالدعاء، والاستغفار، وكثرة الأعمال الصالحة من الصدقة، وإطعام الطعام، وتفريج الكرب عن الآخرين، وقيام الليل، وكثرة النوافل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ).
وثمن سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ جهوده المباركة وتوجيهاته النافعة ـ بإذن الله تعالى ـ التي كان لها أكبر الأثر في الحد من انتشار هذا الوباء وتفشيه، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بمنع التجول أثناء فترة سريانه، والالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية ومكافحته حتى يرفع الله عنا هذا الوباء وعن جميع بلاد العالم عامة.
وسأل سماحة مفتي عام المملكة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين ويبارك في جهوده ويسدد على طريق الخير خطاه.

روابط ذات صلة

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..
خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»

خلال شهر واحد.. 29 طالباً في حلقات البنين بـ«مكنون» يختمون القرآن «عن بعد»
“الغذاء والدواء” تطلق الحملة التوعوية “خليك بالبيت خليك صحي”

“الغذاء والدواء” تطلق الحملة التوعوية “خليك بالبيت خليك صحي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*