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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..

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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات ..
http://almnatiq.net/?p=852567
المناطق_فضه عطيف

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من بعض المخاطر التي قد تصاحب بالتقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول امطار رعدية تصحب بزخات من البرد وفقاً للتوقعات المناخية اعتباراً من يوم الاحد الي يوم الخميس على معظم محافظات المنطقة
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الارواح والممتلكات .. وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان ان الدفاع المدني بجازان يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كا فة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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