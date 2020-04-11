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سفير الصين بالمملكة: بالوقاية والسيطرة ‏وبالتعاون سنحد من العدوى ونبني تجربة ناضجة

سفير الصين بالمملكة: بالوقاية والسيطرة ‏وبالتعاون سنحد من العدوى ونبني تجربة ناضجة
http://almnatiq.net/?p=852569
المناطق_الرياض

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي، أن بلاده تركز بالوقاية والسيطرة المحلية حاليا على النقاط التالية: تعزيز القدرة على الكشف، لتوسيع نطاق الكشف بالأحماض النووية والأجسام المضادة في المصل في المناطق الرئيسية، ورفع معدل الكشف، والقيام بالاستقصاء الوبائي، والعثور على الأشخاص المصابين في الوقت المناسب، والتعرف على أحوال المصابين بدون أعراض.

ونشر المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة مفتوحة وشفافة، مع رفع مدينة ‎ووهان للإغلاق المؤقت لممرات الخروج، بالإضافة إلى علاج المرضى المصابين بأعراض خطيرة، من الضروري الاستمرار في القيام بالوقاية والسيطرة الجماعية والوقاية في الأحياء السكنية

والاستمرار في منع التجمعات غير الضرورية.

وتحسين تكنولوجيا الكشف وتسريع تطوير الأدوية واللقاحات. مع خلق ظروف مواتية للاستئناف الشامل للحالة الاقتصادية والاجتماعية

‏َواضاف: إذا ظهر ‎كورونا مرة أخرى في العام المقبل، أعتقد أن البشر سيكون لديهم بالفعل فهم أعمق للمرض، فمن خلال التعاون مع بعضنا البعض، سنجد بالتأكيد وسيلة للحد من العدوى والإصابة بالفيروس وسنبني تجربة ناضجة.

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