أول طائرة لإجلاء المواطنين من بريطانيا تستعد للمغادرة للرياض

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تغادر العاصمة البريطانية لندن اليوم، أول طائرة تقل المواطنين العالقين في بريطانيا عند الساعة السادسة مساءاً بتوقيت بريطانيا ومن المتوقع وصولها إلى الرياض غداً الأحد الساعة 2:20ص.

وقبل أيام أعلنت الخارجية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة بغية مساعدة المواطنين العالقين خارج المملكة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العودة إلى وطنهم.

وأوضحت في بيان نشرته أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة تقديم طلبات إلكترونية بهذا الشأن، ليتم التعامل معها وتحديد مواعيد السفر حسب الخطة المعتمدة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وسيستمر لمدة خمسة أيام، حيث ستكون الأولوية للمواطنين المتواجدين في البلدان الأكثر تضررا بالفيروس، وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.

وأكدت الوزارة أن المواطنين العائدين سيخضعون لدى رجوعهم إلى المملكة للعزل الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

ولفتت الوزارة إلى أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد 920033334.