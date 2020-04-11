خلال أسبوع.. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة بجامعة القصيم يواصلون حضور محاضراتهم عن بعد

عرضت جامعة القصيم، مُمثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، يوم الخميس الموافق 16/8/1441هـ، التقرير الأسبوعي الشامل عما أنجزته العمادة خلال الفترة من الأحد 29 مارس إلى الخميس 2 أبريل، حيث بلغ إجمالي عدد طلبة الجامعة الذين تلقوا محاضراتهم عن بعد أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، كما بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس أكثر من 3900 من الجنسين الذين قدموا محاضراتهم خلال هذه الفترة.

حيث أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد بن مبارك الدوسري، أن إحصائيات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني – Blackboard Learn ، قد أظهرت أن أعداد الملفات التي تم استعراضها يوم الأحد الموافق 29 مارس قد بلغت 158736ملفا ، ويوم الإثنين 159469، ويوم الثلاثاء 160027، ويوم الأربعاء 160581، ويوم الخميس 160962، كما أظهرت إحصائيات الفصول الافتراضية على نظام الكولابوريت – Blackboard Collaborate – عقد عدد 2035 فصلا افتراضيا يوم الأحد، و2112 يوم الإثنين، و1931 يوم الثلاثاء، و2054 يوم الأربعاء، وكذلك شهد يوم الخميس 1500 إجمالي الفصول الافتراضية المسجلة، في حين بلغت إحصائيات الفصول الافتراضية على نظام زووم – Zoom خلال الأسبوع 883 فصلا افتراضيا ، شارك فيه 16953 طالبا وطالبة، بمدة إجمالية للجلسات بلغت 655798 دقيقة.

وأضاف “الدوسري”، أنه قد تمت مناقشة 9 رسائل علمية، وعقد 35 اجتماعًا لمجالس الكليات واللجان، إضافة إلى إقامة دورة عن بعد من خلال عمادة التعلم الالكتروني عن الاختبارات الإلكترونية عن الاختبارات الإلكترونية للأساتذة غير الناطقين بالعربية وذلك بحضور 150 متدربا، كما أقامت الكليات عدد 74 دورة عن بعد، أستفاد منها 413 متدربًا، في الوقت الذي شملت فيه إحصائيات الاختبارات الإلكترونية عقد 1533 اختبارا، من خلال 1533 شعبة، وبعدد 39617 طالبا وطالبة، كما بلغ إجمالي إحصائيات الفصول الافتراضية على نظام الكولابوريت خلال أسبوع 60.656 فصلا افتراضيا، بمدة إجمالية بلغت 31.379 ساعة ، و265.517 إجمالي الحضور الكلي للفصول الافتراضية، و9.614 إجمالي الفصول المسجلة، إضافة إلى تقديم 481 خدمة دعم فني تم تقديمها خلال أسبوع للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.