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أمانة منطقة الجوف تواصل وقت منع التجول جهودها في معالجة التشوه البصري 

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أمانة منطقة الجوف تواصل وقت منع التجول جهودها في معالجة التشوه البصري 

أمانة منطقة الجوف تواصل وقت منع التجول جهودها في معالجة التشوه البصري 
http://almnatiq.net/?p=852614
المناطق_الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف رفع أكثر من 172083 م3 من مُخلفات البناء والمشاريع والأنقاض مجهولة المصدر
والقضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الامانة قامت مؤخراً باستكمال برنامج معالجة التشوه البصري وإزالة الأنقاض والرمال خلال فترة منع التجول . لافتا الى استمرار جولات المراقبين على مواقع المباني التي يوجد فيها مخلفات .

ودعا الشرعان أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مُخلفات البناء، والزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكداً أن الأمانة لا تألوا جهداً في متابعة ومراقبة ورصد المُخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظاً على المنظر العام.

وأضاف الشرعان بان الأهالي شركاء أساسيون في نجاح هذه البرامج والحملات المستمرة ، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية ، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم ، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة ، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق مركز خدمة العملاء 940.

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