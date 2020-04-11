بلدية محافظة القطيف تعقم 2905 موقعا خلال أسبوع

استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية أمانة المنطقة الشرقية تكثف أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وكباقي البلديات، قامت بلدية القطيف بتعقيم 2905 موقعا مختلف بالمحافظة، فيما بلغت جولات الاصحاح البيئي 785 جولة خلال أسبوع.

واكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية قامت خلال الفترة من 11/ 8 – 17/8 / 1441 بالعديد من عمليات التعقيم في مختلف مناطق المحافظة، بهدف مكافحة فيروس كورونا، لافتا الى أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوع الماضي تتجاوز 290 موقعا، مضيفا، أن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة 2369 عاملا في اليوم الواحد، مضيفا بأن جولات الاصحاح البيئي بلغت 785 جولة خلال الفترة ذاتها.

وأشار الى أن البلدية استخدمت خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو 200 آلية في اليوم الواحد، مؤكدا أن البلدية مستمرة في عمليات التعقيم ضمن جهود لمكافحة جائحة كورونا، مضيفا أن عمليات التعقيم تعتبر أحد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى الى المواطن، مبينا، أن فيروس كورونا يبقى على الأسطح ساعات عديدة، مما يستدعي التحرك الجاد للقضاء على الفيروس عبر تعقيم الشوارع الرئيسية و الفرعية و كذلك المواقع العامة في الأحياء السكنية، بالإضافة الى تعقيم كافة المركبات خلال عمليات التظهير التي تبدأ خلال ساعات المساء و ذلك بعد سريان مفعول منع التجول