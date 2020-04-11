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إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

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إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

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أظهرت أحدث الإحصائيات حول ضحايا فيروس كورونا، خلو 18 محافظة من محافظات منطقة الرياض من تسجيل أي إصابة، بينما تم تسجيل 14 حالة إصابة بالمرض في 4 محافظات، وذلك منذ تفشي المرض وحتى اليوم.

وتفصيلاً، لم تسجل أي حالة إصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) في 18 محافظة هي محافظات: القويعية، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، شقراء، عفيف، الغاط، حوطة بن تميم ، السليل، ضرما، المزاحمية، رماح، ثادق، حريملاء، الحريق، مرات، الرين، الدلم.

فيما سجلت 5 حالات في محافظة واحدة جنوب مدينة الرياض وهي محافظة الخرج، كما سجلت 9 حالات إصابة في 3 محافظات شمال وشمال غرب الرياض ومحافظة الدرعية 7 إصابات ومحافظة المجمعة ومحافظة الدوادمي إصابة لكل محافظة.

ولم تسجل أي حالة شفاء للحالات الـ14 المسجلة في تلك المحافظات الأربع حتى اليوم .

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