احدث الأخبار

تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 
أبرز المواد
 10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة
أبرز المواد
 إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين
أبرز المواد
 “الصحة” توصي القادمين إلى المملكة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 بلدية محافظة القطيف تعقم 2905 موقعا خلال أسبوع
أبرز المواد
 متحدث الصحة ينفي رسالة متداولة على واتساب منسوبة لقسم مزعوم بالوزارة
أبرز المواد
 ترمب: سنفقد ملايين الأرواح لو اتبعنا أنموذج السويد
أبرز المواد
 السفارة السعودية في اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين من آثار الزلزال في “ايباركي”
أبرز المواد
 إعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف تواصل وقت منع التجول جهودها في معالجة التشوه البصري 
أبرز المواد
 عسير.. بيئة خصبة ومشروعات زراعية توفر الأمن الغذائي
أبرز المواد
تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 

تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 

أبرز المواد
10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة

10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة

أبرز المواد
إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

أبرز المواد
“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

أبرز المواد

تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 

تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 
http://almnatiq.net/?p=852655
المناطق / بريدة
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال حملة للتوعوية بالمخاطر والآثار السلبية للتجمعات الشبابية في الاستراحات خلال فترات حظر التجوال في مناطق ومدن ومحافظات المملكة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي وانتشار فايروس كورونا المستجد.
وقد لاقى الوسم ( #استراحتي_في_بيتي ) الذي أطلقه تعليم القصيم على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تفاعلاً كبيرًا من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية وشرائح المجتمع في تغريدات حملت في طياتها مطالب للشباب أن ينتبهوا لخطورة تلك التجمعات التي  تكون لا قدر الله سببًا في انتشار وانتقال عدوى فايروس كورونا بين أوساط المجتمع .
واستهدفت الحملة الإعلامية بمكوناتها التحريرية والفنية تحذير الشباب من مغبة إلحاق الضرر بوالديهم وذويهم وشددت على أن التباعد الوقتي يقود إلى تقارب دائم بعد أن تنكشف هذه الغمة عن الأمة ونوهت بالأدوار البارزة التي يقوم فيها كثيرًا من شباب هذا الوطن المعطاء واستشعارهم المسؤولية المجتمعية وتقديمهم لأعمال تطوعية مشرفة إلا أنها بينت بأن هناك قلة من الشباب قد غفل عن المخاطر التي قد تنجم عن التجمعات فوجب أن يقام بتوعيته ويقال له كلنا مسؤول ويجب أن يكون شعارك ( #استراحتي_في_بيتي ) من أجل سلامة المجتمع.
وبلغت عدد المشاركات بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي حوالي خمسة عشر  الف مشاركة ووصل الهاشتاق الى قائمة صدارة الترند في السعودية .

روابط ذات صلة

10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة

10 محافظات بمكة خالية من “كورونا”.. و1480 إجمالي الإصابات بالمنطقة
إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء

إحصائيات الرياض حول “كوورنا”.. 18 محافظة بلا إصابات و4 لم تسلم منه ولا حالات شفاء
“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*