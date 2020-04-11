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بعد غياب 12 عامًا.. “باهبري” يعود للشاشة مجددًا بتقديم نشرة “الإخبارية”

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بعد غياب 12 عامًا.. “باهبري” يعود للشاشة مجددًا بتقديم نشرة “الإخبارية”

بعد غياب 12 عامًا.. “باهبري” يعود للشاشة مجددًا بتقديم نشرة “الإخبارية”
http://almnatiq.net/?p=852656
المناطق_الرياض

يعود المذيع سبأ باهبري، للشاشة مجددا، بعد أن وافق على دعوة تلقاها من المشرف على قناة “الإخبارية” فارس بن حزام، لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء غدٍ على قناة “الإخبارية”.

وقال “باهبري” عبر حسابه في “تويتر”، إنه سيقوم بتقديم النشرة، كما سيقوم باقي زملائه بالتوالي بقراءة النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، موجهًا شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.

يذكر أن “باهبري” يعد من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 12 عامًا، وهو تركه العمل بالتلفزيون، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

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