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تنمية أبو عريش تبدأ التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل وتوزع 600 سلة للمستفيدين

تنمية أبو عريش تبدأ التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل وتوزع 600 سلة للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=852659
المناطق_فضه عطيف
بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم ، في استقبال طلبات التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل التشاركي ، التي تأتي ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة .
وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن المبادرة تستهدف
المواطنين العاطلين من الأسر المنتجة والضمانية ، بحيث يتمكن المتقدم من الحصول على سيارة والتسجيل فى شركات النقل المعتمدة ، داعيًا إلى التسجيل في المبادرة عبر الرابط الخاص بموقع اللجنة على تويتر ، حيث يستمر التسجيل على مدى ثلاثة أيام .
وأشار إلى الاشتراطات الخاصة بالتسجيل في أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا ، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول ، وكذلك اجتياز الفحص الائتماني ، والالتزام بكافة اشتراطات بنك التنمية للحصول على المنتج .
من جهة أخرى وزعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش 600 سلة غذائية للأسر المستفيدة من المواطنين والمقيمين  بمحافظة أبو عريش والقرى التابعة لها ، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجنة ضمن مبادرة “وطن الإنسانية”.

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