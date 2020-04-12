تنمية أبو عريش تبدأ التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل وتوزع 600 سلة للمستفيدين

المناطق_فضه عطيف

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم ، في استقبال طلبات التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل التشاركي ، التي تأتي ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة .

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن المبادرة تستهدف

المواطنين العاطلين من الأسر المنتجة والضمانية ، بحيث يتمكن المتقدم من الحصول على سيارة والتسجيل فى شركات النقل المعتمدة ، داعيًا إلى التسجيل في المبادرة عبر الرابط الخاص بموقع اللجنة على تويتر ، حيث يستمر التسجيل على مدى ثلاثة أيام .

وأشار إلى الاشتراطات الخاصة بالتسجيل في أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا ، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول ، وكذلك اجتياز الفحص الائتماني ، والالتزام بكافة اشتراطات بنك التنمية للحصول على المنتج .

من جهة أخرى وزعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش 600 سلة غذائية للأسر المستفيدة من المواطنين والمقيمين بمحافظة أبو عريش والقرى التابعة لها ، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للجنة ضمن مبادرة “وطن الإنسانية”.