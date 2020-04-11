قسم التدريب بتعليم عنيزة ينفذ برامج تدريبية “عن بعد” لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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أطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة في قسم التدريب والابتعاث (بنين)، جملة من البرامج التدريبية في عدة مجالات منها، القيادة والإدارة والجودة والتميز ومناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني ومهارات التواصل والاتصال والمواطنة الرقمية، حيث تستهدف هذه البرامج شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم ممثلة بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، التطوير المهني التعليمي الإلكتروني (أونلاين). وتأتي هذه البرامج تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فايروس كورونا التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتي شملت العديد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة طلاب وطالبات المملكة وفي مقدمتها تعليق الدراسة بكافة المراحل الدراسية. وقد أوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ عبد الله بن ناصر الجطيلي، أن هذه البرامج تأتي ضمن سعي الإدارة لتهيئة البيئة الإلكترونية الافتراضية لتكون بيئة جاذبة وذات أثر في تطوير المعلمين والمعلمات، كما نهدف من خلالها لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، حيث سيعزز ذلك التكامل والتناغم بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وبين كافة إدارات وأقسام التدريب في إدارات التعليم بجميع المناطق والمدن والمحافظات في سبيل خدمة المجال التعليمي بالمملكة. من جهته، أكد رئيس التدريب الإلكتروني عن بعد في قسم التدريب، منسق منصة التدريب الإلكتروني، مشرف التطوير المهني التعليمي الأستاذ ياسر بن سعيد العتيبي، على أن ما يقوم به المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي من جهود في تطوير وتحسين أداء شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ضمن مبادرة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني، يجد إقبالا كبيرا من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حيث وجدوا فيه ما يلامس احتياجاتهم ليقوموا بأداء مهنتهم على أكمل وجه، مما سيكون له أثر إيجابي على جميع الطلاب والطالبات في تعلمهم وإكسابهم المهارات التي تجعل منهم بُناة للمستقبل في هذا الوطن الغالي.

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة في قسم التدريب والابتعاث (بنين)، جملة من البرامج التدريبية في عدة مجالات منها، القيادة والإدارة والجودة والتميز ومناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني ومهارات التواصل والاتصال والمواطنة الرقمية، حيث تستهدف هذه البرامج شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم ممثلة بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، التطوير المهني التعليمي الإلكتروني (أونلاين).

وتأتي هذه البرامج تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فايروس كورونا التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتي شملت العديد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة طلاب وطالبات المملكة وفي مقدمتها تعليق الدراسة بكافة المراحل الدراسية.

وقد أوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ عبد الله بن ناصر الجطيلي، أن هذه البرامج تأتي ضمن سعي الإدارة لتهيئة البيئة الإلكترونية الافتراضية لتكون بيئة جاذبة وذات أثر في تطوير المعلمين والمعلمات، كما نهدف من خلالها لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، حيث سيعزز ذلك التكامل والتناغم بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وبين كافة إدارات وأقسام التدريب في إدارات التعليم بجميع المناطق والمدن والمحافظات في سبيل خدمة المجال التعليمي بالمملكة.

من جهته، أكد رئيس التدريب الإلكتروني عن بعد في قسم التدريب، منسق منصة التدريب الإلكتروني، مشرف التطوير المهني التعليمي الأستاذ ياسر بن سعيد العتيبي، على أن ما يقوم به المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي من جهود في تطوير وتحسين أداء شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ضمن مبادرة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني، يجد إقبالا كبيرا من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حيث وجدوا فيه ما يلامس احتياجاتهم ليقوموا بأداء مهنتهم على أكمل وجه، مما سيكون له أثر إيجابي على جميع الطلاب والطالبات في تعلمهم وإكسابهم المهارات التي تجعل منهم بُناة للمستقبل في هذا الوطن الغالي.