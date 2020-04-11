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الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا

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الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا

الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=852668
المناطق-المدينة

أعلنت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، بهدف تشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في 6 مجالات بحثية.

وأوضحت بأن المجالات تتضمن: الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح، الدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس، الدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها، الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، الدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح، والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره.

وحثت عمادة البحث العلمي جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها، على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة، وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة، وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر. مبينة بأن تقدير الميزانية يتم بناء على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة. ودعت العمادة إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الالكتروني للعمادة ([email protected]) في الفترة من 20 شعبان الحالي وحتى 20 رمضان المقبل.

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