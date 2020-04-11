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مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة

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مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة

مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=852680
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 42 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 426 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرا إلى أن الـ 145 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين.
وبين مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1939 حالة.

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