احدث الأخبار

إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم
منوعات
 وزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى الفنادق المعدة لإقامتهم
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين
أبرز المواد
 مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة
أبرز المواد
 تنمية أبو عريش تبدأ التسجيل في مبادرة النقل والتوصيل وتوزع 600 سلة للمستفيدين
أبرز المواد
 يوفنتوس يرغب في ضم الإسباني سيبايوس
أبرز المواد
 أكثر من 6 آلاف طبيب سعودي مبتعث يكافحون وباء كورونا في41 دولة
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا
أبرز المواد
 قسم التدريب بتعليم عنيزة ينفذ برامج تدريبية “عن بعد” لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 بعد غياب 12 عامًا.. “باهبري” يعود للشاشة مجددًا بتقديم نشرة “الإخبارية”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة فلسطين
أبرز المواد
 تستهدف التحذير من التجمعات  .. تعليم القصيم يطلق حملة “استراحتي في بيتي” 
أبرز المواد
إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم

إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم

منوعات
وزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى الفنادق المعدة لإقامتهم

وزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى الفنادق المعدة لإقامتهم

أبرز المواد
“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

“البيئة” تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين

أبرز المواد
مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة

مصر.. تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لكورونا و11 حالة وفاة

أبرز المواد

إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم

إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=852688
المناطق - وكالات

أعلن منظمو مسابقة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم التي تضم نخبة الأندية الأوروبية عن إلغاء نسخة عام 2020 في الولايات المتحدة وقارة آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصدر المنظمون بياناً جاء فيه: ” إن غياب الوضوح بشأن رفع قيود إجراءات التباعد الاجتماعي وبشأن الروزنامة الرياضية الدولية مع إمكانية معاودة بعض البطولات الوطنية نشاطها والاتحاد القاري (ويفا) مسابقاته في شهر أغسطس، أدى إلى استحالة إقامة كأس الأبطال خلال الصيف المقبل”.
وأضاف: “نحن سعداء لجلب أفضل أندية العالم وإقامة أبرز المواجهات في ما بينها الولايات المتحدة وآسيا”.

روابط ذات صلة

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”

شاهد.. العالم مصطفى محمود تنبأ بـ”فيروس يعطل العالم”
بريطاني يعثر على سيارة مدفونة بحديقة منزله أثناء الإغلاق

بريطاني يعثر على سيارة مدفونة بحديقة منزله أثناء الإغلاق
الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*