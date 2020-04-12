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‏إطلاق مبادرة لتطوير أداء مشرفي ومشرفات التدريب في جميع إدارات التعليم

‏إطلاق مبادرة لتطوير أداء مشرفي ومشرفات التدريب في جميع إدارات التعليم
http://almnatiq.net/?p=852694
المناطق - الرياض

دشن المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي د.أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مبادرة تطوير أداء مشرفي ومشرفات التدريب في إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر منصة المعهد.

وأطلق المعهد حزمة جديدة من البرامج التدريبية لتطوير الأداء في مهارات التدريب عن بُعد بالتعاون مع إدارة التدريب في إدارة التعليم بمكة المكرمة، بما يتوافق مع احتياجات مشرفي ومشرفات التدريب في الوضع الراهن من جائحة كورونا، وتوجهات وزارة التعليم في تقديم التدريب والتعليم عن بُعد.

وأكد د.الجهيمي أن تلك البرامج صُممتْ لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات الجهات التعليمية لهذه المبادرة، مشيراً  إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز برامج التدريب عن بُعد وتحسينها وتحديد الاتجاهات الحديثة لتطبيقها بفاعلية وإتقان، ومواجهة التحديات وطرح الحلول لتطبيقها والاستفادة منها، إلى جانب تحديد مكوّنات نظام التدريب عن بُعد بالمعايير والأدوات والمتطلبات المناسبة، وتقنيات التصميم والتخطيط لتنفيذها من خلال عدد من البرامج الخاصة.

وأضاف د.الجهيمي أن منصة المعهد بمشاركة إدارات التعليم في المملكة أطلقت على جانب آخر حزمة برامج تدريبية ذات علاقة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا شملت العديد من المجالات، مثل إدارة الأزمات وإدارة المخاطر في بيئة العمل، والتقنية في إدارة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد وغيرها، وذلك مواكبةً للوضع الراهن وتلبية للاحتياجات النفسية والتثقيفية والمعرفية والتوعوية.

وأشار إلى أن تلك البرامج لاقت قبولاً لدى المجتمع التعليمي، حيث بلغ عدد المسجلين فيها ٩٧٣٤ متدرباً على مرحلتين.

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