القصيم.. القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة ذات استخدامٍ خاصٍ بالمركبات، ونشره ذلك دون اكتراثٍ بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه، وهو مواطنٌ، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.