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الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”
http://almnatiq.net/?p=852716
المناطق - وكالات

على الرغم من أن فيروس كورونا المستجد أجبر الملايين على ترك أعمالهم والتزام منازلهم، إلا أن الفيروس على ما يبدو لم يتمكن من كبح جماح المحتالين الذين وجدوا طرقا جديدة لارتكاب جرائمهم.

وشق المحتالون طريقهم إلى ما يعرف بـ”الإنترنت المظلم” من أجل تسويق الوهم والإيقاع بضحاياهم، مستغلين حاجة الكثيرين حول العالم.

و”الإنترنت المظلم” أو “الدارك ويب” هو الشبكات والمواقع التي تظهر في محركات البحث لأنها غير قابلة لعمليات الفهرسة التي تجريها هذه المحركات، ولا يمكن تصفحها إلا بطرق خاصة.

وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، فقد عرض أحد هؤلاء في هذا العالم دماءً ولعابا لشخص قيل إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد المعروف أيضا بـ”كوفيد- 19″، مقابل آلف دولار.

وكتب البائع المحتال إنه “فعل ذلك من أجل مساعدة عائلته ماليا”.

وزعم آخرون ابتكار لقاحات مزيفة تعالج المصابين بالفيروس، فيما قال آخرون إنهم اخترعوا أدوات لكشف الحرارة فضلا عن اختبارات الفيروس.

ويستعمل المتحالون كلمتي “كورونا” و”كوفيد” لإغراء الناس التي تتصفح مواقعهم بأن رسمية وموثوقة.

وبحسب شركة “إنسايتس” المتخصصة في الشؤون الاستخبارية، فقد شهدت المواقع التي تستعمل هذه الكلمات في الإنترنت المظلم ارتفاعا كبيرا.

وقالت إنه في عام 2019، كانت عدد المواقع التي تستخدم “كورونا “في أسماء نطاقاتها لم تتجاوز 190، لكن الرقم قفز إلى فوق 1400 في يناير.

وفي فبراير رصدت الشركة الاستخبارية وجود 5 آلاف موقع تستعمل كلمة “كورونا” في نطاقاتها، و38 ألفا في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن قليل من هذه المواقع شرعي، لكن غالبيتها العظمى من الكيانات المشبوهة.

وقالت “إنسايتس”إنه بسبب قلة اختبارات فيروس كورونا، لاسيما في الولايات المتحدة، فإن الطلب على هذه المنتجات في الأسواق السوداء يزداد.

وأضافت أن هذه المنتجات ليست حقيقية على الإطلاق، مشيرة إلى أن المشترين سيتعرضون للخداع وخسارة أموالهم.

ووجدت شركة الاستخبارات أيضا أن قراصنة الفدية يستخدمون فيروس كورونا لإجبار الناس على دفع أموال عنوة، مقابل إعادة فتح أجهزة المستخدمين التي تم الاستيلاء عليها.

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