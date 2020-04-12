احدث الأخبار

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين
أبرز المواد
 الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”
أبرز المواد
 كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد
أبرز المواد
 دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب
أبرز المواد
 القصيم.. القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة
أبرز المواد
 حائل.. القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو
أبرز المواد
 القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض وآخر في حائل
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار كورونا حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 ‏إطلاق مبادرة لتطوير أداء مشرفي ومشرفات التدريب في جميع إدارات التعليم
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو مليشيا الحوثي إلى مراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية
أبرز المواد
 إلغاء نسخة 2020 من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم
أبرز المواد
 وزير السياحة يتفقد إجراءات استقبال المواطنين العائدين ونقلهم إلى الفنادق المعدة لإقامتهم
أبرز المواد
بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

أبرز المواد
الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

أبرز المواد
كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد

كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد

أبرز المواد
دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب

دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب

أبرز المواد

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين
http://almnatiq.net/?p=852719
المناطق - الرياض

دانت الولايات المتحدة بشدة السبت “رهاب السلطات الصينية تجاه الأفارقة” الذين اشتكوا من تعرضهم للتمييز في مدينة كانتون عقب تسجيل عدة اصابات بكوفيد-19 في صفوف الجالية النيجيرية.

وخلق اكتشاف الإصابات ريبة تجاه الجالية الأفريقية في المدينة الكبيرة جنوب الصين.

وأوضح عدد من الأفارقة لوكالة فرانس برس إنهم طردوا من منازلهم، ولم تسمح لهم فنادق بالإقامة لديها.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إن “الانتهاكات وسوء معاملة الأفارقة المقيمين والعاملين في الصين تمثل تذكيرا محزنا إلى أي درجة الشراكة بين جمهورية الصين الشعبية و أفريقيا جوفاء”.

وأضاف:”في وقت يجب علينا مساعدة بعضنا للتعافي من جائحة أخفى المسؤولون الصينيين (تفاصيلها) عن العالم بشكل متهوّر، ينشغل المسؤولون الصينيون بطرد الطلبة الأفارقة إلى الشوارع دون طعام أو مأوى”.

وتابع: “هذا محزن لكنه من غير المفاجئ رؤية رهاب السلطات الصينية تجاه الأفارقة”، مردفا: “كل من يتابع انخراط الصين في مشاريع في أنحاء أفريقيا يعرف هذا النوع من السلوك المخادع”.

قلق أفريقي عميق

وعبّر رئيس الاتحاد الافريقي السبت عن “قلق عميق” تجاه علاج الأفارقة في غوانزو.

وتدين الولايات المتحدة منذ أسابيع غياب الشفافية من بكين لدى بداية وباء فيروس كورونا الذي رصد أول مرة نهاية 2019 في مدينة ووهان، وتعتبر أن الصين تأخرت في إعلام العالم، ما كلّف آلاف الأرواح.

ورغم الهدنة الأخيرة في الحرب الكلامية، يستمر السجال بين القوتين الكبريين المنخرطتين في مواجهة استراتيجية طويلة الأمد.

وقال المتحدث باسم الخارجية إنه “لا يتم الالتزام بالوعود للأفارقة، بمن فيهم من يعمل ويدرس في الصين”.

واعتبر أن “معاملة الناس، والطلبة على وجه الخصوص، بهذه الطريقة خلال أزمة صحة عالمية تشي بالكثير حيال الطريقة التي تنظر بها جمهورية الصين الشعبية إلى ما يسمى (شراكة) مع أفريقيا”.

روابط ذات صلة

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”
كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد

كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد
دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب

دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*