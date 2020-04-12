احدث الأخبار

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا
أبرز المواد
 الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين
أبرز المواد
 الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”
أبرز المواد
 كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد
أبرز المواد
 دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب
أبرز المواد
 القصيم.. القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة
أبرز المواد
 حائل.. القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو
أبرز المواد
 القبض على 3 مواطنين خالفوا منع التجول بالرياض وآخر في حائل
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار كورونا حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 ‏إطلاق مبادرة لتطوير أداء مشرفي ومشرفات التدريب في جميع إدارات التعليم
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو مليشيا الحوثي إلى مراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية
أبرز المواد
بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا

أبرز المواد
الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

أبرز المواد
بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

أبرز المواد
الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

أبرز المواد

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=852725
المناطق _ المدينة المنورة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جدول الاختبارات النهائية لطلاب الانتظام بالجامعة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام, والتي ستجري إلكترونيا (عن بعد) بدءا من يوم الأحد الموافق 3 رمضان المبارك.
وبينت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أن الاختبارات ستجري على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 10:30 صباحا , فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الـ 1:00 ظهرا, وحدّدت مدة الاختبار الإلكتروني بواقع ساعة واحدة لكل فترة.
وأتاحت العمادة لأعضاء هيئة التدريس تقييم الطلاب بالوسائل المتاحة غير الإلكترونية وفق الدليل الإرشادي المعتمد في كليات الجامعة, بما لا يتعارض مع أوقات الاختبارات المعتمدة والمعلنة.

روابط ذات صلة

الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة
بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين

بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين
الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*