الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الصين اليوم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.