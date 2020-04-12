احدث الأخبار

شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا
أبرز المواد
 الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا
أبرز المواد
 الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. هجوم أمريكي جديد على الصين
أبرز المواد
 الاحتيال باسم “كورونا”.. احترسوا من مواقع “الإنترنت المظلم”
أبرز المواد
 كورونا في تركيا.. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد
أبرز المواد
 دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب
أبرز المواد
 القصيم.. القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلولٍ لمادةٍ مقطرة
أبرز المواد
 حائل.. القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو
أبرز المواد
شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت

شفاء تسع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت

أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق
فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا

فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ألاسكا

أبرز المواد
الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=852734
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية بمحافظات العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

روابط ذات صلة

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا

بدء اختبارات طلاب الانتظام بالجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيا
الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة

الأرصاد : تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة
الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا

الجامعة الإسلامية تعلن عن برنامج لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بجائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*