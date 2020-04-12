“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية بمحافظات العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.